Ankaragücü: 2 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü, ikinci yarıda bulduğu gollerle Samsunspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 75. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 12'ye yükseltirken, Samsunspor ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü ve 2 puanda kalarak ligin sonuna demir attı.
Önümüzdeki maç haftasında Ankaragücü, Başakşehir deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.