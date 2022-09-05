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Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

Beşiktaş, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Gergin geçen maçta bir taraftar sahaya atlatyp Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

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  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE: TFF Yönetim Kurulu’nun toplantısına kurşunla saldıranlardan sonra oyuna hır çıkararak, provokasyon yaparak her türlü rezilliği katarak utanç tablosunda yer alanlar da oldu. Ortalık sakinleştikten sonra anladık ki bu bir suikasttır. Stat güvenliği, onca önleme rağmen sağlanamadığı için… Sahaya atlayıp kahraman (!) olmak isteyen akıllı (!) kardeşimiz, Beşiktaş kulübesine saydırırken, ortalık çatışma alanına dönerken, sanırım çok mutlu olmuştur. Hele ki Salih’i o çatışmadan çıkarmak için olaya müdahil olan Josef’in kırmızı kart görmesinden sonra kendi efsanesini ballandıra ballandıra anlatabilir. Mete Kalkavan’ın kırmızı kartı asla kabul edilemez. Ömer Hocam, sana da bravo yani! (MİLLİYET)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Ankaragücü’nün kadro kalitesi kısıtlı. Dün çok fiziksel bir oyun oynadılar, Mujakic’le Weghorst’u, Oğuz’la da N’Koudou’yu sindirmeye çalıştılar ilk yarıda. İlk yarıda hareketli olan N’Koudou, ikinci devrede taze Fıratcan’ın girmesiyle etkisini yitirdi. Ancak Weghorst her maçta olduğu gibi mükemmel oynadı yine. İlk golde topukla şapkadan tavşan çıkardı, ikincide de yine asisti yaptı. Eğer bu standardını korursa sanırım Süper Lig’de tüm teknik adamlar, Beşiktaş’la oynamadan önce Weghorst’a nasıl önlem alacaklarına kafa yoracaklar. Weghorst bu performansını sürdürürse 2016’da Mario Gomez’in, 2018’de Gomis’in ligde yarattığı etkiyi yaratacak gibi hissettiriyor şimdiden. 2017-18 sezonunun final yazısının başlığını “Spor-Toto Gomis sezonu” olarak atmıştım. Weghorst da 2022-23’e adını vermeye kararlı sanki. (HÜRRİYET)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Eren Derdiyok, kafaya çıkıyor, kuraldan da haberi yok VAR'dan da… Top eline çarpıyor sonra 'Penaltı değil' diye itiraz ediyor. Dikkatimi çekti, 79. dakikada bir pozisyon var Ankaragücülü futbolcu, topu Beşiktaşlı futbolcunun sağ dışından atarak öbür yanından kaleye gitmek istiyor. Beşiktaşlı oyuncu bakıyor topu alamayacak, topu bırakıp Ankaragücülü oyuncuyu yere indiriyor. Hakem faulü veriyor da sarı kartı niye vermiyor anlamıyorum. O yüzden Türk hakemleri liglerde sürünüyorlar. Bu hakem FIFA oldu, Avrupa'da maç idare edemedi ama hâlâ Türkiye'de sahaya çıkıyor. FIFA Mete Kalkavan'ın iyi hakem olmadığını anladı, bizimkiler anlamadı. (SABAH)

     
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    SİNAN VARDAR: Beşiktaş ilk 4 haftada vitesi çok artırmıştı. Dün düşük viteste kazandı. Önemli olan kötü oynarken de kazanmaktır. Presiyle rakip defansı allak bullak eden Weghorst harikaydı. 5. maçında da skora katkı yapan bir forveti ayakta alkışlamak gerek. Genç Muleka bu performansını sürdürürse sezonun yıldızı olabilecek kapasitede. Necip yeni yüreğini sahaya koyarken Salih'in tutuk oynaması takımı olumsuz etkiledi. Bizim Dele Alli attığı golle klasını gösterdi. Çok kısa süredeki adaptasyonu umut verdi. (FOTOMAÇ)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: Beşiktaş, ilk yarıyı çok iyi ama 2. yarıyı çok kötü oynadı. Fakat, şansı, ya da Eren Derdiyok'un hatası yüzünden kazandığı penaltı ile önemli bir üç puan aldı. İlk yarıya bakıyoruz, 'Weghorst ne kadar önemli oyuncuymuş' diyoruz. Weghorst varsa duran toplar, yan ortalar, hep tehlikeli. Mesela ilk golde orta gelirken topa hamle yapıyor, dokunmasa da iki stoperi oyundan düşürüyor, Muleka da tamamlayıp golü atıyor. İkinci golde yine Weghorst'un müthiş katkısı var. Yine yüksek bir orta, kafaya çıkıyor, bilerek isteyerek Dele Alli'ye 'al da at' diyerek golü yaptırıyor. (SABAH)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    BİLAL MEŞE: Valla, Beşiktaş Ankara’da kazandı, liderliğini sürdürdü, gelin görün ki iyi futbol oynayarak değil, formasının ağırlığıyla kazandı. Tabi ki öne çıkaracağımız tek bir oyuncu var, o da Werghost... Başkası yok. O nasıl bir ciğerdir arkadaş, bir bakıyorsunuz forvette, bir bakıyorsunuz savunma da... Helal olsun ona. Son söz de olaylara... Bu çirkin görüntüler hiç hoş olmadı. Nedir bu kin arkadaş? (MİLLİYET)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş’ın ciddi bir stoper ve kaleci sorunu var. Siyah beyazlıların kalesine gelen toplam 12 isabetli şutun 7 tanesi golle sonuçlanmış. Bu da %58’lik bir orana tekabül eder ki bu alanda açık ara ligin en kötüsü. Dün yine pas yapmakta ve topa sahip olmakta zorlanan Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda olumsuz görüntüler ortaya koydu. Beşiktaş, öne geçtikten sonra topa daha fazla sahip olup oyunun temposunu ayarlayabilmeli. Bunu yapacak oyuncu kalitesi var. (HÜRRİYET)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    TURGAY DEMİR: Weghorst demişken devam etmeli. Gerçek bir savaşçı. Jorge Jesus iyi ki, "Bana yaramaz" demiş! Hollandalı öyle akıllı ki, alamayacağı toplarda "yalancı asist" yapıyor ve bunu yaparken çok sahici davrandığı için etrafındaki tüm rakipleri yanıltıyor. Dün ilk golde yine aynı şeyi yaptı ve Muleka'ya boş kaleye topu göndermek kaldı. (FOTOMAÇ)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN: Galibiyet kadar Josef'in geriye gelmiş olması da dün akşamın sevindirici olaylarından bir tanesi oldu. Kadronun bu kadar kısa süre içerisinde uyum yakalaması, oyun coşkusunu işin içine katması kaliteyle de birleşince bu gollü galibiyetler çok normal görünür hale geldi. Bu işin aslı çok normal değil çok önemli bir iş. Bu sıçramayı yapabilmek farklı parametreler gerektiriyor. Oyun içi liderlikler bu işin olmazsa olmazı. (SABAH)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU: 2. yarıda Beşiktaş bulacağı bir golle maçı kopartacak gibi görünse de Ankaragücü savunma hatasından beraberliği yakaladı. Beşiktaş kolay kazanacağı maçı zora soktu. İşler iyice sıkışırken N'Koudou'nun penaltısı Beşiktaş'a yetişti. Uzatmalar dahil yaklaşık 20 dakika Beşiktaş'ın baskı yemesi fiziksel olarak bir soru işareti gibiydi. Tek olumsuz yan da buydu. (TAKVİM)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    BÜLENT TUNCAY: Beşiktaş istediği tempoyu yakalayamasa, kalesinde iki gol görse de Başkent deplasmanından üç puanı üç golle almasını bildi. Ve kaç gol yiyeceği bilinmez ama Beşiktaş’ın bu sezon 100 gol barajını zorlayabileceğinin mesajını da verdi. (KARAR)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

    SERDAR SARIDAĞ: Beraberlik golünü yedikten sonra Beşiktaş’ta üçüncü golü atacak bir ışık gözükmüyordu. Tamam beraberliği kabullenmiş gibi de oynamıyordu ama beklediğimiz varyasyonlar yoktu. 74. dakikada VAR’dan gelen penaltıyı N’Koudou gole çevirince rahat bir nefes alan Beşiktaş, kalan dakikalarda topu rakibe bırakmayı tercih etti. Bu tercih Beşiktaş için her maçta bir risk oluşturdu. Tıpkı dün akşamki. Sonuçta kazanmak önemli. Liderlik koltuğunda oturmak kadar önemli. (MİLLİYET)
  • Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

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