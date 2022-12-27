Ankaragücü'nden Behzat Ç. açıklaması!

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Ankaragücü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi.
Ankara temsilcisi, Behzat Ç. dizisindeki bir sahnede uyuşturucu satıcısının Ankaragücü taraftarı olarak gösterildiğini belirtti.
Süper Lig temsilcisi, Behzat Ç. dizisinin senaristi, yapımcısı ve yayınlanan platformandan özür beklediğini dile getirdi.
İşte MKE Ankaragücü'nün sosyal medyadan paylaştığı yazının tamamı:
— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 27, 2022
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