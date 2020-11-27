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Ankaragücü - Trabzonspor (CANLI YAYIN)

Ankaragücü - Trabzonspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 7 maça çıkan ve galibiyetle tanışamayan Ankaragücü ise 2 puanla puan tablosunun son sırasında yer alıyor.

Ankaragücü Trabzonspor CANLI YAYIN | Ankaragücü TS maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR

STAT: Eryaman
SAAT: 19:30
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
YAYIN: BeIN Sports 1

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan, Alper, Voca, Orkan, Saba, Borven
YEDEKLER: Korcan, Erdi, Luka, Bolingi, Şahverdi, Cebrail, Paintsil, Lukasik, Emre, Atila

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

MAÇTAN NOTLAR

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini Ankara'da verecek. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galip ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış da olacak.

Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı'nın sakatlığı bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak. Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil son antrenmana katılmadı.

10 YILI AŞKIN SÜREDİR KAZANAMIYOR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

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