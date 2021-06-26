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Ankaralı Turgut nereli? Ankaralı Turgut kaç yaşında ve kimdir? Ankaralı Turgut gerçek ismi

Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Soruları İBO Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. İlk çıkışını 1994 yılında Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak yaptığı albüm ile yakalamıştır. İşte Ankaralı Turgut hayatı hakkında...

Ankaralı Turgut nereli? Ankaralı Turgut kaç yaşında ve kimdir? Ankaralı Turgut gerçek ismi

Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu olan Ankaralı Turgut bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İşte Ankaralı Turgut hakkında...

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, çıkardığı albümlerle müzik piyasasının yakından tanınan isimleri arasında yer almaktadır. 1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır.

Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşeyelim Abi isimli türküsü artık her yerde dinlenmekte ve çalınmaktadır.

Ankaralı Turgut, halen Ankara'nın gecekondu bölgelerinden olan Altındağ da oturmaktadır.

Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

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