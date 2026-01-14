Son depremler listesi 14 Ocak Çarşamba: AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Büyük küçük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. 14 Ocak 2026 son depremler listesi ile bugün yaşanan depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü öğrenilebiliyor. İşte, 14 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye’de meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 14 Ocak Çarşamba günü ülkenin birçok bölgesinde farklı büyüklüklerde birçok sarsıntı kaydedildi.
Büyük ölçekli bir deprem olmadı.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.