Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Anna Sorokin: New York sosyetesini kandıran sahte mirasçı cezaevinden tahliye edildi

Kendisini "Anne Delvey" adında zengin bir mirasçı olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve lüks otellerle bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin, cezasını çektiği cezaevinden tahliye edildi.

Anna Sorokin: New York sosyetesini kandıran sahte mirasçı cezaevinden tahliye edildi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Kendisini "Anne Delvey" adında zengin bir mirasçı olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve lüks otellerle bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin, cezasını çektiği cezaevinden tahliye edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Almanya vatandaşı Sorokin'in ülkesine gönderilebileceği belirtildi.

Yargılandığı davada 2019 yılında suçlu bulunan Sorokin, Ekim ayındaki şartlı tahliye duruşmasında özür dilemiş ve pişmanlığını dile getirmişti.

New York Post gazetesi duruşma tutanaklarına dayandırdığı haberinde, Sorokin'in, "Sadece gerçekten utandığımı ve yaptığım şey için gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünürken pek çok kişinin canını acıttığımın tamamen farkındayım" dediğini bildirdi.

Sorokin'in avukatı, daha önce Insider'a yaptığı açıklamada, şartlı tahliye imkanına rağmen mahkumiyet kararına itiraz etmek istediklerini söylemişti.

- Getty Images

'Başarana kadar uğraştı'

Davası sırasında iddia makamı, Sorokin'in Anna Delvey adını kullanarak, 60 milyon dolarlık serveti olduğunu söylediğini iddia etti.

Dolandırıcılık yaptığı süre boyunca Sorokin, lüks bir yaşantı ortaya koyabilmek adına sahte kimliğini kullanarak New York'taki şık bir otelde yaşadı ve pahalı restoranlarda yemek yedi.

Savcılık, bu düzeni devam ettirmek için finansal durumuyla ilgili sahte belgeler kullandığını ve hatta bir bankadan 100 bin dolarlık kredi almayı başardığını söyledi.

Avukatı Todd Spodek, duruşma sırasında Sorokin'in "başarana kadar uğraştığını" ve New York'taki hayatın "cazibe ve parıltısına kapıldığını" savundu.

Duruşma sırasında çıkan haberler, Sorokin'in mahkeme için bir stilistle çalıştığının ortaya çıkması ve bir gün kıyafeti nedeniyle yargıcın önüne çıkmayı reddetmesinin ardından daha çok giyim-kuşamına odaklanmaya başladı.

Sonunda Sorokin kendisine yöneltilen sekiz suçlamadan suçlu bulundu, diğer ikisinden ise beraat etti.

Hikayesi dizi oluyor

Sorokin'in hikayesi, gazeteci Jessica Pressler imzasıyla 2018'de New York Magazine'de yayınlanan makalenin ardından uluslararası alanda dikkat çekti.

Bu hikaye şimdi Grey's Anatomy ve Scandal gibi hit dizilerin yapımcısı Shonda Rhimes tarafından Netflix için bir diziye dönüştürülüyor.

Geçen ay Insider, Sorokin'in bu dizinin hakları için aldığı 320 bin dolarlık ücretin büyük kısmını bankalara ödeme ve diğer cezalar için kullandığını bildirdi.

Sorokin'in dolandırıcılığı hakkında eski bir arkadaşının yazdığı kitaba dayanan bir başka projenin de HBO tarafından yayımlanacağı duyurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kadınlar çok konuşuyor' diyen Japon Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori istifa etti
BBC'Kadınlar çok konuşuyor' diyen Japon Olimpiyat ...
NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı
BBCNASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un ...
Fernando Alonso'ya bisiklete binerken otomobil çarptı - Haberler
BBCFernando Alonso'ya bisiklete binerken otomobil çarptı
İngiltere'de geçen yıl koronavirüsten ölen her beş kişiden üçü engelli
BBCİngiltere'de geçen yıl koronavirüsten ölen her beş ...
Covid varyantları: Ne kadar tehlikeliler, aşılar işe yarayacak mı?
BBCCovid varyantları: Ne kadar tehlikeliler, aşılar işe ...
Covid: İngiltere Genetik İzleme Programı Başkanı'na göre koronavirüsün Kent varyantı büyük ihtimalle dünyayı saracak
BBCİngiltere Genetik İzleme Programı Başkanı'na göre ...
Facebook'un Clubhouse'a rakip bir uygulama üzerinde çalıştığı öne sürüldü
BBCFacebook'un Clubhouse'a rakip bir uygulama üzerinde ...
Çin, BBC World News yayınlarını yasaklama kararı aldı
BBCÇin, BBC World News yayınlarını yasaklama kararı aldı
Rusya'nın Sputnik V aşısına duyulan güven artıyor mu?
BBCRusya'nın Sputnik V aşısına duyulan güven artıyor mu?
Bitcoin için ne kadar elektrik harcanıyor? Son dakika dudak uçuklatan rakamlar
BBCBitcoin için harcanan enerji, Türkiye'nin elektrik ...