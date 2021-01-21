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HaberlerGündemGüvenlik"GURUR DUYUYORUM!" Son dakika: Eren Bülbül'ün annesinden operasyona destek
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Anne Ayşe Bülbül’den "Eren operasyonu" teşekkürü

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, İçişleri Bakanlığı’nca terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlara oğlunun adına ithafen ‘Eren Operasyonu’ adının verildiği için teşekkür etti. Ayşe Bülbül, "Gurur duydum. Oğlumun kanını yerde koymayan herkesten, Cumhurbaşkanımdan, Soylu bakanımızdan, herkesten Allah razı olsun" dedi.

Anne Ayşe Bülbül’den "Eren operasyonu" teşekkürü
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DHA

Maçka’da 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Türkiye’yi hüzne boğan olayın ardından Eren Bülbül’ün şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı yürekleri burktu.

Eren Bülbül’ün adı İçişleri Bakanlığı tarafından bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara verildi. Bakanlıkça ilki Tendürek bölgesinde başlatılan "Eren-1 Tendürek Operasyonu"nun ardından "Eren-2 Lice Operasyonu" da başlatıldı.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, İçişleri Bakanlığı’nca PKK terör örgütünün kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlara oğlunun ismine ithafen "Eren Operasyonu" adının verilmesine teşekkür etti. Ayşe Bülbül, "Emeği geçen, oğlumun kanını yerde koymayan herkesten, Cumhurbaşkanımdan, Süleyman Soylu bakanımızdan, herkesten Allah razı olsun. Operasyonu biliyorum. Benim oğlum asker değil, 15 yaşında çocuktu. Yavrumun şehit olması daha değişik oldu. Benim yavrumun kanını yerde bırakmadıkları, yavrumun ismini koyarak bu operasyonları yaptıkları için herkesten Allah razı olsun, hepsine güç kuvvet versin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Yavrumun mekânı cennet olsun. Yavrumu unutmayan herkese teşekkür ederim. Ben bir anne olarak gurur duyuyorum. Yavrumu burada tek başıma büyütüyordum. Ne kadar çok insanın arkamızda olduğunu hissediyorum. Yavrumun acısını benimle paylaştıkları, yavrumu unutmadıkları için bir anne olarak onlarla gurur duyuyorum” dedi.

"15 YAŞINDA ÇOCUKTU"

Eren'i büyük zorluklarla büyüttüğünü anlatan Ayşe Bülbül, “Ne kadar mutlu olurdu, ama maalesef 15 yaşına kadar benim yavrumdan kimsenin haberi yoktu. Beni üzen şeyler bunlar. Eren 15 yaşındaki çocuktu. Eren’in ayakkabıları ayağımdakiler gibi kara lastikti. O zaman da bu millet Eren’in arkasından konuşan insanlar vardı. Benim yavrum tek başına buralarda hayat mücadelesi verdiği için oralardan üzgünüm ama oğlum şehit olduktan sonra peşinden yürüyenlerden Allah binlerce kez razı olsun” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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