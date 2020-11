Matilda, The BFG ve Charlie And The Chocolate Factory gibi kitaplarla tanınan Roald Dahl, hayranlarını ilk kez 1983'te The Witches ile tanıştırmıştı.

Film daha önce yönetmen Nicolas Roeg tarafından 1990 yılında Anjelica Huston'ın Grand High Witch rolünde oynadığı bir versiyonda uyarlanmıştı.