Oğlu ve eski sevgilisi miras için karşı karşıya geldi 0:00 / 0:00

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ABD'li oyuncu Anne Heche (53), 6 Ağustos'ta Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından entübe edilen Heche, yaşam destek ünitesi kapatıldıktan sonra vefat etmişti. Ancak ünlü oyuncunun ardında bıraktıkları bir miras kavgası başlattı.

Magazin basınına düşen haberlere göre; Anne Heche'nin eski sevgilisi James Tupper, oyuncunun oğlu Homer Laffoon ile geride kalan mal mülkü kimin alacağı konusunda anlaşmazlık yaşamaya başladı.

OĞLU VE ESKİ SEVGİLİSİ MAHKEMELİK OLDU ABD basını Anne Heche’nin eski sevgilisi James Tupper ve 20 yaşındaki oğlu Homer Heche arasındaki miras tartışmasının detaylarını aktardı. Yazılanlara göre; James Tupper, Homer’ın annesinin evinin 800 bin dolar değerinde olduğu iddiasına itiraz etmişti. Homer’ın annesinin ölümünün hemen ardından mahkemeye başvurduğu ve ondan kalan para ve diğer kıymetli şeylere sahip olmak için harekete geçtiği söyleniyor. Homer’a göre annesi geride birkaç ‘mütevazi’ banka hesabı, eserlerinden gelen telif ödemeleri, çok da değerli olmayan birkaç özel eşya ve yazdığı anı kitabı şayet basılırsa ondan gelecek satış kârını bırakmıştı. Avukatlar, Anne Heche’nin yasal bir miras bırakmadığı açıkladılar. Yani bu da oyuncunun sahip olduğu şeylerin birinci derece yakınlarına kalacağı anlamına geliyor. Bu kavgayı başlatan da zaten Heche’nin ölmeden önce vasiyet yazmamış ve özel bir varis belirtmemiş olması. James Tupper ile Anne Heche Homer, mahkemeye başvurduğunda annesinin mülkünün 2 yasal varisi olduğunu belirtti: Kendisi ve 13 yaşındaki kardeşi Atlas. Atlas, Anne Heche’nin James Tupper’dan doğan küçük oğlu. Homer’a göre annesi vasiyet bırakmadığı için mülkünün ve geride bıraktığı diğer değerli şeylerin kontrolünün kendisine geçmesi gerekli. Mahkemeye yapılan başvuru da bu şekilde. Ancak James Tupper bu isteğe karşı çıktı ve kendisi de mirastan pay almayı talep etti. Tupper’a göre Anne Heche, ilişkileri sürerken ona bir e-posta yollamıştı ve bu e-postada bir de vasiyet vardı. Ancak Anne Heche’nin oğlu Homer bu belge annesi tarafından imzalanmadığı için geçersiz olduğunu iddia ediyor.

ARDINDA SERVET Mİ BORÇ MU BIRAKTI? Hatta Anne Heche'nin oğlunun son iddiasına ve mahkemeye sunduğu kayıtlara göre; oyuncu geride bir miras değil aslında borç bırakmış. Homer, bu alacağın borçlusunun Anne Heche’nin son erkek arkadaşı Thomas Jane olduğu ve ortada ödenmemiş 150 bin dolarlık bir kredi borcunun söz konusu olduğunu söylüyor. Anne Heche ile oğlu Homer Laffoon Heche’nin eski sevgilisi ve küçük oğlunun babası James Tupper ise bambaşka bir hikâye anlatıyor. James mahkemeye Anne Heche’nin mülkün en az 1,6 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. Anne'nin Screen Actors Guild'deki hayat sigortası poliçesinin de oldukça yüklü olduğunu belirten Tupper, en az 200 bin dolar değerindeki mücevher koleksiyonuna, 125 bin dolarlık özel yapım bir arabaya işaret etti. James Tupper’a göre ünlü oyuncunun banka hesaplarında 100 bin dolar var, üstelik gelecekte telif haklarından 600 bin dolar daha kazanç sağlanacak ve Heche’nin yazdığı kitabın anlaşmasının değeri de en az 400 bin dolar. Bir de bu kitaptan gelecekte kazanılacak kâr payı ve telifler de söz konusu olacak.

OĞLU VE ESKİ AŞKI KOZLARINI PAYLAŞACAK James Tupper’ın mahkemeye taşıdığı iddialardan biri de Homer’ın annesinin dairesindeki eşyaların envanterini yani listesini vermeyi reddettiği. Belli ki ikili bu eşyalardan çok maddi değer taşıyan birkaç parça bulursa onu da bölüşmeye çalışacak. İkilinin kozlarını mahkemede paylaşacağı biliniyor. Mahkeme sonucunda ne olacağı henüz belli değil.

ANNE HECHE KİMDİR? Anne Heche, Nancy ve Donald Heche çiftinin kızı olarak Ohio'da dünyaya geldi. Liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi 'Another World'de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırdı ve bu rol televizyonda oynadığı ilk büyük rolü oldu. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği 'Umut Veren Kadın Oyuncu' ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı 'Emmy Ödülü'nü kazandı.