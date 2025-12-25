Habertürk
        Anne kedi, çaya düşen yavrusunun kurtarılmasını bekledi

        Anne kedi, çaya düşen yavrusunun kurtarılmasını bekledi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çaya düşen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:21
        Çaya düşen yavrusunun kurtarılmasını bekledi
        Atatürk Parkı'nda dişi kedinin sürekli miyavladığını duyanlar, Alaplı Çayı kenarına düşen yavrusunun burada mahsur kaldığını gördü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle çaya inerek yavruyu kurtardı.

        İtfaiye erleri, yarası veya sakatlığı olup olmadığını kontrol ettiği kediyi, kurulamalarının ardından doğal ortamına bıraktı.

        Bu arada, anne kedinin yavruyu kurtarma çalışmaları boyunca ekiplerin yanında beklediği görüldü.

        İtfaiye amiri Çetin Güner gazetecilere, her canlının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Gelen ihbar üzerine çaya düşen yavru kediyi kısa sürede kurtardık. Kurtarma sırasında yavrunun annesi olduğunu düşündüğümüz kedi de çalışmaları takip etti" ifadelerini kullandı.

