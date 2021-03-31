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Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, enfeksiyon kaptığı için gözlerini açmakta zorlanan yavrularını ağzında taşıyarak veterinere götüren kedi ve yavrularından güzel haber geldi. Yavrular tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirildi

Anne kedinin veterinere getirdiği yavrular sahiplenildi
DHA

Karabağlar Belediyesi Veteriner Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya tanıklık etti.

DHA'nın haberine göre bir kedi, 3 yavrusunu birer gün arayla Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirdi.

Anne kedi, çalışanların şaşkın bakışları arasında uzun uzun miyavlayarak yardım istedi.

Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı.

Anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde şaşıran çalışanlar, tedavi ve bakımlarını yaptı. Ardından yavrular, uygun bulunan kişilerce sahiplendirildi.

Anne kedi ise kurum çalışanlarınca bakılmaya başlandı.

Uzundere Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekim Göksel Oğuz Şenkuzu, "Kedilerde konjonktivit dediğimiz göz iltihabı oluşmuş. Anne kedi yavruları Sağlık İşleri Müdürlüğünün içine taşıyor. Arkadaşlar da bakıyor, kedilerin gözlerindeki iltihabı görüyor. İlk müdahaleler orada yapılmış. Damla damlatılmış. Daha sonra bize yönlendirdiler. Gözlerini muayene ettik, genel sağlık muayeneleri de yapıldıktan sonra tedaviye devam ettik. Anneler yavrularını daha güvenli bir yere taşımak ister. Aslında genelde insanlardan uzak yerlere taşırlar. Burada ise kedinin davranışı daha farklı, insanlara getirmiş. Kedileri kurtarmak istemiş. Çok güzel bir şey bu. Oradaki insanları güvenli bulmuş" dedi.

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