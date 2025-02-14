Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Anne-kıza çarptı: Anne öldü sürücü serbest! | Son dakika haberleri

        Anne-kıza çarptı! Anne öldü, sürücü serbest

        İstanbul'da otomobiliyle seyir halinde olan 24 yaşındaki E.Y., yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Emine Barış ve 7 yaşındaki kızı N.B.'ye çarptı. Kazada anne Emine Barış hayatını kaybederken, küçük kızın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan çarptıktan sonra kaçan sürücü E.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne-kıza çarpan sürücü serbest!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Korkunç kaza İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 11 Şubat'ta meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre, hafif ticari aracıyla seyir halinde olan 24 yaşındaki E.Y., yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Emine Barış ve 7 yaşındaki kızı N.B.'ye çarparak hızla olay yerinden kaçtı.

        ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polisler yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı anne ve kızını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayda anne Emine Barış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı küçük kızın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

        Kazanın ardından aracıyla kaçan sürücü E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerini gören güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle adam öldürme' ve 'taksirle yaralama' suçlarından adliyeye sevk edilen E.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

        Kaza anı da karşı şeritte ilerleyen bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kayıtlarda Emine Barış ve kızı N.B.'nin yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada sürücü E.Y.'nin çarptığı ve anne kızın yola savrulduğu görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #zeytinburnu
        #Kaza
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi