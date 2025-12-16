Habertürk
Habertürk
        Anne koyun kuzusunu korumak için köpeğe karşı siper oldu

        Anne koyun kuzusunu korumak için köpeğe karşı siper oldu

        Erzincan'ın Günebakan köyünde yeni doğum yapan bir anne koyunun kuzusunu korumak için bir köpekle verdiği mücadele kameraya yansıdı. Duygusal anlar izleyenleri etkiledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:22 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:22
        Kuzusunu korumak için köpeğe karşı siper oldu
        Erzincan’ın Günebakan köyünde yeni doğum yapan bir anne koyunun, kuzusunu korumak için bir köpekle verdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kuzusuna yaklaşmak isteyen köpeğe karşı geri adım atmayan anne koyun, yavrusunun önüne geçerek onu korumaya çalıştı. O anlar, köyde yaşayan Adem Küçükkaya tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, anne koyunun tehdit algıladığı her anda kuzusunun önüne geçerek köpeğin yaklaşmasına izin vermediği görülüyor. Doğal içgüdüleriyle hareket eden koyun, yavrusunu koruma konusundaki kararlılığıyla dikkat çekti.

        Yaşanan olay, hayvanların yavrularına karşı gösterdiği güçlü koruma içgüdüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.

        #anne koyun
        #Erzincan
        #kuzusunu koruyan koyun
        #Köpek
