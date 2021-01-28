CAN PAZARI| Son dakika: Anne ve oğlu alevler arasında can verdi!

Korkunç! Anne ile oğlu alevlerin kurbanı! 0:00 / 0:00

AA

Konya'da bu sabah saat 09.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki tek katlı müstakil evde belirlenemeyen nedenle çıktı.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre evden yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE OĞLU EVDE MAHSUR KALDI

İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, Hülya Yürür (24) ve oğlu Okay Yürür'ün (3) evde olduğu tespit edildi.

OĞLU KURTARILDI AMA ANNE İÇERİDE KALDI

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla Okay evden çıkarıldı. Çocuğa sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldı ancak küçük çocuk kurtarılamadı. Anne Hülya Yürür'ün de cansız bedenine ulaşıldı.