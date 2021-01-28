Korkunç! Anne ile oğlu alevlerin kurbanı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCAN PAZARI| Son dakika: Anne ve oğlu alevler arasında can verdi!
ABONE OL

Korkunç! Anne ile oğlu alevlerin kurbanı!

Konya'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında, Hülya Yürür (24) ve oğlu 3 yaşındaki Okay Yürür alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Okay evden çıkarılırken, annesi Hülya Yürür'ü kurtarmak için çalışmalar sürdü. Ancak küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin de cansız bedenine ulaşıldı

CAN PAZARI| Son dakika: Anne ve oğlu alevler arasında can verdi!
Korkunç! Anne ile oğlu alevlerin kurbanı!
0:00 / 0:00
AA

Konya'da bu sabah saat 09.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki tek katlı müstakil evde belirlenemeyen nedenle çıktı.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre evden yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE OĞLU EVDE MAHSUR KALDI

İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, Hülya Yürür (24) ve oğlu Okay Yürür'ün (3) evde olduğu tespit edildi.

OĞLU KURTARILDI AMA ANNE İÇERİDE KALDI

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla Okay evden çıkarıldı. Çocuğa sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldı ancak küçük çocuk kurtarılamadı. Anne Hülya Yürür'ün de cansız bedenine ulaşıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üç aylar 2021 ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkalığı'nın dini günler takvimi - Üç ayların fazileti nedi
GÜNDEMÜç aylar ne zaman başlıyor?
Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? 2021 Öğretmen atamaları başvuru tarihi belli oldu mu?
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman 2021
BOTAŞ personel alımı başvurusu için son yarın! BOTAŞ personel alımı 2021 başvuru ekranı ve şartları
GÜNDEMBOTAŞ personel alımı yapacak!
WhatsApp güncellemesi! Bakan Gül'den SON DAKİKA açıklama
GÜNDEMAdalet Bakanı'ndan "militan" tepkisi!
AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıtlar başladı! AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
GÜNDEMİşte AÖL kayıt yenileme tarihi
Sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu
GÜNDEMSokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu
Son dakika: Kılıçdaroğlu ile Babacan bir araya geliyor - Haberler
GÜNDEMKılıçdaroğlu ile Babacan bir araya geldi
ÇALIŞMA| Son dakika: Kazlışçeşme - Söğütlüçeşme arasında 2 dk'da bir sefer
GÜNDEMMarmaray'da yeni çalışma!
Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu e-devlet ve MHRS ile nasıl alınır? MHRS aşı randevu alma
GÜNDEMKorona virüs aşı randevusu nasıl alınır?
Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı
GÜNDEMYarıyıl tatili ne zaman bitiyor?