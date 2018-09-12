Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla geldiler

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Anne ve babanın velayet sorunu küçük kızı ağlattı

Isparta’da oturan Gökhan K.’nin boşandığı eşinin açtığı dava sonucu, 7 yıldır baktığı kızı D.N.K.’nin velayeti anneye verildi. Küçük kızı annesine teslim etmek üzere polis ekibi görevlendirildi. Eve gelen polisi gören D.N.K., "Gitmek istemiyorum. Lütfen beni götürmeyin" diye ağladı. D.N.K.’nin gözyaşı döktüğü anlar ise evde bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

12.09.2018 - 09:31 | Güncelleme: DHA

Isparta’da oturan Gökhan K., 2011 yılında eşi İ.M.C.’den ayrı yaşamaya başladı. O dönem kızı D.N.K.’nin velayeti kendisinde olan Gökhan K., eşinden 2016 yılında resmi olarak boşandı. Boşanmadan sonra açılan ve Mayıs 2018’de sonuçlanan davanın ardından D.N.K.’nin velayeti anneye verildi. Bunun ardından anne, kızını da alarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine yerleşti.

VÜCUDUNDAKİ İZLERİ FARK ETTİ

Geçtiğimiz Temmuz ayında Çorlu’ya D.N.K.’yi görmeye giden Gökhan K., kızının vücudunda izler olduğunu fark etti. Kızının, annesinin kendisini dövdüğünü ve hastaneye gittiklerini söylemesi üzerine Gökhan K., D.N.K.’yi kendisi de hastaneye götürdü. DHA'nın haberine göre, hastanede yapılan muayenede darp raporu verilince Gökhan K., eski eşinden şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla D.N.K.’nin velayeti geçtiğimiz 17 Ağustos’ta baba K.'ya verildi. Baba, kız birlikte Isparta’ya döndü.



POLİS KIZI ALMAYA GELDİ

Gökhan K., kızıyla birlikte geçtiğimiz 7 Eylül’de Gönen ilçesinde bir tanıdığının evine gitti. Saat 20.30 sıralarında eve gelen polis, Gökhan K. ve evdekilere D.N.K.’nin savcılık talimatıyla alınarak anneye teslim edileceğini tebliğ etti. Bunu duyan D.N.K. ise ağlamaya başladı. Gökhan K.’nin avukatının polisle yaptığı görüşme sonrası savcılık talimatı üzerine kız o gün babadan alınmadı. 10 Eylül’de ise D.N.K., yine savcılık kararıyla babadan alınarak annesine teslim edildi.

‘LÜTFEN BENİ GÖTÜRMEYİN’

7 Eylül günü kendisini almaya gelen polisleri görünce ağlamaya başlayan D.N.K.’nin o anları evde bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde arkadan 'Yapmayın' diye sesler duyulurken, D.N.K.’nin ise ağlayarak, “Gitmek istemiyorum baba ben anneme. Lütfen beni götürmeyin. Lütfen' diye yalvardığı görüldü.

‘KIZIMI GERİ ALMAK İÇİN MÜCADELEM SÜRÜYOR’

Gökhan K., “Ben bu çocuğa 7 yıl baktım. Hiçbir televizyon programına çıkmadım. Şu an kızım elimden alındığı için üzgünüm. Ben kızıma hayatımı adadım. Kızım da zaten benimle kalmak istiyor. Kızımı geri almak için süreç devam ediyor. Sabit bir adreste durmuyor. Kendilerine ulaşamıyorum. Kızımı çok özledim. Ben onca şeye göğüs gerdiysem, asılsız iddialara sabrettiysem sükûnetimle bekledim. Ama kanunen karşılığı yok. Kızımı geri almak için mücadelem sürüyor. Ömür boyu da sürecekö dedi.

 

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