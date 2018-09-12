Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla geldiler

Isparta’da oturan Gökhan K., 2011 yılında eşi İ.M.C.’den ayrı yaşamaya başladı. O dönem kızı D.N.K.’nin velayeti kendisinde olan Gökhan K., eşinden 2016 yılında resmi olarak boşandı. Boşanmadan sonra açılan ve Mayıs 2018’de sonuçlanan davanın ardından D.N.K.’nin velayeti anneye verildi. Bunun ardından anne, kızını da alarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine yerleşti.



VÜCUDUNDAKİ İZLERİ FARK ETTİ



Geçtiğimiz Temmuz ayında Çorlu’ya D.N.K.’yi görmeye giden Gökhan K., kızının vücudunda izler olduğunu fark etti. Kızının, annesinin kendisini dövdüğünü ve hastaneye gittiklerini söylemesi üzerine Gökhan K., D.N.K.’yi kendisi de hastaneye götürdü. DHA'nın haberine göre, hastanede yapılan muayenede darp raporu verilince Gökhan K., eski eşinden şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla D.N.K.’nin velayeti geçtiğimiz 17 Ağustos’ta baba K.'ya verildi. Baba, kız birlikte Isparta’ya döndü.

Gökhan K., kızıyla birlikte geçtiğimiz 7 Eylül’de Gönen ilçesinde bir tanıdığının evine gitti. Saat 20.30 sıralarında eve gelen polis, Gökhan K. ve evdekilere D.N.K.’nin savcılık talimatıyla alınarak anneye teslim edileceğini tebliğ etti. Bunu duyan D.N.K. ise ağlamaya başladı. Gökhan K.’nin avukatının polisle yaptığı görüşme sonrası savcılık talimatı üzerine kız o gün babadan alınmadı. 10 Eylül’de ise D.N.K., yine savcılık kararıyla babadan alınarak annesine teslim edildi.7 Eylül günü kendisini almaya gelen polisleri görünce ağlamaya başlayan D.N.K.’nin o anları evde bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde arkadan 'Yapmayın' diye sesler duyulurken, D.N.K.’nin ise ağlayarak, “Gitmek istemiyorum baba ben anneme. Lütfen beni götürmeyin. Lütfen' diye yalvardığı görüldü.Gökhan K., “Ben bu çocuğa 7 yıl baktım. Hiçbir televizyon programına çıkmadım. Şu an kızım elimden alındığı için üzgünüm. Ben kızıma hayatımı adadım. Kızım da zaten benimle kalmak istiyor. Kızımı geri almak için süreç devam ediyor. Sabit bir adreste durmuyor. Kendilerine ulaşamıyorum. Kızımı çok özledim. Ben onca şeye göğüs gerdiysem, asılsız iddialara sabrettiysem sükûnetimle bekledim. Ama kanunen karşılığı yok. Kızımı geri almak için mücadelem sürüyor. Ömür boyu da sürecekö dedi.

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