Annem, senin varlığın benim hayatımdaki en büyük hediye. Senin güçlü olman, beni güçlü kılar. Senin fedakarlıkların, benim için yaptığın her şey, hayatım boyunca benimle birlikte olacak. Senin sevgin benim için her şeyden önce gelir. Bugün Anneler Günü ve senin için her zaman burada olacağımı bilmeni istiyorum. Seni seviyorum anneciğim.