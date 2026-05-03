Anneler günü ne zaman? 2026 Anneler günü hangi Pazar gününe denk geliyor?
Anneleri onurlandırmak ve onlara duyulan sevgiyi göstermek amacıyla kutlanan Anneler Günü, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde resmiyet kazanmasının ardından dünya genelinde yaygınlaşan özel günlerden biri oldu. Her yıl Mayıs ayında kutlanan bu anlamlı günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 yılında Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte detaylar…
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır.
ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl Anneler Günü 10 Mayıs 2026 Pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ ÖNEMİ VE TARİHÇESİ
Anneler Günü, kökeni Antik Yunan’da Rhea ve Antik Roma’da Cybele için düzenlenen kutlamalara dayanan, modern anlamda ise ABD’de Anna Jarvis’in girişimleriyle ortaya çıkan özel bir gündür. Jarvis’in annesi Ann Reeves Jarvis’i anmak amacıyla başlattığı bu hareket, 1914’te Başkan Woodrow Wilson tarafından resmi tatil ilan edilerek yaygınlaşmış ve bugün Türkiye dahil birçok ülkede Mayıs ayının ikinci pazar günü anneleri onurlandırmak için kutlanmaktadır.