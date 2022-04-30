Mayıs ayına sayıla günler kala Anneler Günü tarihi gündeme geldi. Bir çok firmanın Anneler Günü reklamlarını yayınlamasıyla birlikte bu yıl Anneler gününün hangi güne denk geldiği merak edildi. Annelerine kutlama ve hediye hazırlığı yapan binlerce vatandaş "Anneler günü ne zaman, hangi gün?" sorusuna cevap aradı. İşte, Anneler Günü'nün tarihi...