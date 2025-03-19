Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in oturduğu, senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı Annem Ankara dizisi, son olarak 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Üç erkek çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan yapımın yeni bölümü 19 Mart Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi?’’ soruları yanıt aramaya başladı. İşte Annem Ankara 15. (final) bölüm tarihi…