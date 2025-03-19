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        Haberler Bilgi Magazin Annem Ankara bu akşam var mı yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Mart Kanal D yayın akışı

        Annem Ankara bu akşam var mı yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 19 Mart Kanal D yayın akışı

        Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara dizisi, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. Kadrosunda Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu gibi isimlerin yer aldığı dizi, bu akşam 15. bölümüyle ekranlara gelecekti. Ancak yapımın yeni bölümü 19 Mart Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu noktada seyirciler ''Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:40
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        Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in oturduğu, senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı Annem Ankara dizisi, son olarak 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Üç erkek çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan yapımın yeni bölümü 19 Mart Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi?’’ soruları yanıt aramaya başladı. İşte Annem Ankara 15. (final) bölüm tarihi…

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        ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        19 Mart 2025 Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

        Yayın akışına göre, dizinin yayın saatinde Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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        ANNEM ANKARA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Annem Ankara dizisi 15. Bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümü 23 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

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        19 MART 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:15 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:15 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        22:45 Eşref Rüya

        01:30 Eşref Rüya

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

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