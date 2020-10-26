Seyircilere duygusal anlar yaşatan Annem filminin başrollerinde usta oyuncu Sumru Yavrucuk ve Özge Gürek yer alıyor. Bir anne kızın hikayesini konu alan “Annem” Tv’de ilk kez bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor.

ANNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kırklareli'nin Merkez Armağan köyünde çekilmiştir.

ANNEM FİLMİ OYUNCULARI

Sumru Yavrucuk

Özge Gürel

Sercan Badur

Tuna Orhan

Itır Esen

Fatma Toptaş

Fülya Özcan

Tuğçe Karabayır

Zuhal Acar

ANNEM FİLMİ KONUSU

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.