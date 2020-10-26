Seyircilere duygusal anlar yaşatan Annem filminin başrollerinde usta oyuncu Sumru Yavrucuk ve Özge Gürek yer alıyor. Bir anne kızın hikayesini konu alan “Annem” Tv’de ilk kez bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor.
ANNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kırklareli'nin Merkez Armağan köyünde çekilmiştir.
ANNEM FİLMİ OYUNCULARI
Sumru Yavrucuk
Özge Gürel
Sercan Badur
Tuna Orhan
Itır Esen
Fatma Toptaş
Fülya Özcan
Tuğçe Karabayır
Zuhal Acar
ANNEM FİLMİ KONUSU
Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.
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