Annemin ağacı OGM kampanyası, Türkiye geneli ağaçlandırma faaliyeti kapsamında Anneler Gününü de içerisine alarak güzel bir etkinliğe sahne oluyor. Annesinin isim ve soyismini yazarak Anneminagaci.com internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde belge üreten kişiler, bu belgelerini sosyal medya üzerinden de paylaşabilecek. Peki, ücretsiz olarak edinilebilecek olan Annemin Ağacı belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar...

ANNEMİN AĞACI OGM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öncelikle OGM tarafından oluşturulan Annemin Ağacı isimli internet sitesine giriş yapınız.

Siteye girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan 'Annenizin Adı Soyadı', 'Sizin Adınız Soyadınız', 'E-Posta Adresiniz' alanlarındaki boşlukları doldurunuz.

Bu alanları doldurduktan sonra 'Fidan Sahiplen' butonuna basınız.

Artık belgeniz hazır. İsterseniz indir butonuna basarak cihazınıza indirebilir ve sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz.

ANNEMİN AĞACI İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

Belgeyi indirmek için indir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ayrıca #anneminağacı etiketiyle yapacağınız sosyal medya paylaşımlarıyla 20 adet orman lezzetleri sandığından biri sizin olabilir.