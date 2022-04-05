TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi için geri sayım başladı. Senartyosu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz tarafından kaleme alınan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi isimlerin de rol aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrol oyuncuları sosyal medyada gündem oldu.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU

“Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.