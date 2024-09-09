Annesi ve ablasının aynı gün ölümünün ardından Mariah Carey provalara başladı
Annesi Patricia ve ablası Alison'ı iki hafta önce aynı gün kaybeden Mariah Carey, dünya turnesi için provalara başladı
Mariah Carey, hem annesi Patricia'yı hem de ablası Alison'ı iki hafta önce aynı gün kaybetti. Büyük acı yaşayan ünlü şarkıcı, hayatına kaldığı yerden devam etmeye karar verdi ve yeniden provalara başladı.
Instagram'da bir paylaşımda bulunan 55 yaşındaki ABD'li şarkıcı, piyano eşliğinde şarkı söylerken kameraya gülümsedi.
Zor geçirdiği haftaların ardından dünya turnesi için provalara başladığını duyuran Mariah Carey, hayranlarına desteği için teşekkür etti. Ünlü şarkıcı, sözlerine yakında Çin ve Brezilya'daki hayranlarına konser vereceği için çok heyecanlı olduğunu ekledi.
Mariah Carey annesi ve ablasının vefat haberini; "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" sözleriyle duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı, annesi hayatını kaybetmeden önceki hafta onunla vakit geçirmiş olduğu için memnun olduğunu eklemişti.
Mariah Carey'nin annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Mariah Carey'in annesi İrlanda asıllı bir ABD'li eski opera sanatçısıydı. Hayatını kaybettiğinde 87 yaşındaydı.
Beş Grammy ödülü alan Mariah Carey, 2020 tarihli otobiyografisinde, annesiyle aralarında profesyonel bir rekabet ve kıskançlık yaşandığını söylemiş ve eklemişti: Eğer bu kişi annenizse ve kıskançlık öyle bir genç yaşta ortaya çıkmışsa, bu özellikle acı verici oluyor.
Mariah Carey, 2022'de verdiği bir mülakatta da, büyürken annesinin kendisine yönelttiği eleştirinin, üzerinde iz bıraktığını söylemişti. Kendisini müziğe yöneltenin de annesi olduğunu eklemişti.
Mariah Carey'in 63 yaşında hayatını kaybeden ablası Alison ile ilişkisi de bir o kadar karmaşıktı. Otobiyografisinde Carey, ablası Alison ve kardeşi Morgan ile uzaklaştığını söylemiş; "Onlarla irtibatımın olmaması duygusal ve fiziksel olarak benim için daha güvenli" demişti.
Alison, kitabın yayımlanması sonrası Mariah Carey'e 1,2 milyon dolarlık tazminat davası açmış, kitapta yazılanların manevi zarara neden olduğunu ileri sürmüştü.