Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi: 1'i ağır 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde Veysi B. (40), çıkan tartışmada annesi Atiye B. (60) ve eşi Necla B. (35) içerideyken yaşadıkları evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı.

Necla B. balkondan atlayıp kurtulurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B. ise yoğun bakıma alındı. Veysi B., yakalanarak gözaltına alındı.

EVİ KİLİTLEYEREK KAÇTI Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi B., henüz bilinmeyen nedenle annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

REKLAM BÖLGEYE EKİPLER GELDİ Necla B. evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, Atiye B. ise bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla kapının kırılmasıyla evden çıkarıldı. Atiye ve Necla B. ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Veysi B. ise jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.