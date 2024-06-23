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        Haberler Gündem Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi: 1'i ağır 2 yaralı

        Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi: 1'i ağır 2 yaralı

        Mardin'in Midyat ilçesinde akşam vakitlerinde mahalleyi ayağa kaldıran vaka! Veysi B. çıkan tartışmada annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken yaşadıkları evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı. Necla B. balkondan atlayıp kurtulurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B. ise yoğun bakıma alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 00:10 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:10
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        Annesi ve eşi içeride iken evi ateşe verdi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde Veysi B. (40), çıkan tartışmada annesi Atiye B. (60) ve eşi Necla B. (35) içerideyken yaşadıkları evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı.

        Necla B. balkondan atlayıp kurtulurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B. ise yoğun bakıma alındı. Veysi B., yakalanarak gözaltına alındı.

        EVİ KİLİTLEYEREK KAÇTI

        Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi B., henüz bilinmeyen nedenle annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        BÖLGEYE EKİPLER GELDİ

        Necla B. evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, Atiye B. ise bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla kapının kırılmasıyla evden çıkarıldı. Atiye ve Necla B. ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Veysi B. ise jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

        EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

        Necla B.’nin’nin ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B.’nin’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Veysi B.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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        #Midyat
        #Veysi B.
        #haberler
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