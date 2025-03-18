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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 76 yaşındaki annesi Havva Kalkan'ın cenazesinde tabutun başında fenalaşan 50 yaşındaki Safiye Aydın, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Aydın, annesiyle yan yana toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 08:59 Güncelleme: 18.03.2025 - 08:59
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        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
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        Gümüşhane'de acı üzerine acı yaşandı. Kelkit ilçesi Gümüşgöze beldesinde yaşayan Havva Kalkan (76), Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede geçen hafta cuma günü hayatını kaybetti.

        TABUTUN BAŞINDA AĞLARKEN KRİZ GEÇİRDİ

        Havva Kalkan'ın beldedeki cenazesinde aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Bu sırada, annesinin tabutu başında gözyaşı döken Safiye Aydın, aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

        Evli ve 1 çocuk annesi olan Safiye Aydın, ilçede kılınan cenaze namazı sonrası annesinin yanında toprağa verildi.

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        #gümüşhane
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