DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yıl sonunda görevinden ayrılmaya hazırlanan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’in annesi Perihan Ateş’in cenazesi Hacı Nimet Özden Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ulus Aile Kabristanı'na defnedildi. Çok yoğun bir kalabalık olan cenazede dostları Hakan Ateşi’i yalnız bırakmadı, taziyelerini sunmak için camide büyük bir kalabalık oluştu.

Cenaze töreninde Dursun Özbek, Ali Sabancı ve Fettah Tamince'nin yanısıra iş dünyası temsilcileri ile banka genel müdürleri yer aldı. Hakan Ateş’in çok üzgün olduğu görüldü.