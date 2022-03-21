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Annesini öldürdü, baba ve kızkardeşini yaraladı

Astım hastası baba 'evde sigara içme' dediği cani evlat bıçağa sarıldı! Annesini öldürdü, babası ile 2 kızkardeşini ağır yaraladı

Annesini öldürdü, baba ve kızkardeşini yaraladı
HABERTURK.COM

Show Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre 27 yaşındaki Reşit Yüksel evde sigara içiyordu. Astım hastası baba oğlunu 'sigara içme' diye uyardı. İddiaya göre oğlu mutfağa giderek bıçağı alıp, anne, baba ve kız kardeşlerine acımasızca bıçakla saldırmaya başladı.

Cani evlat, annesi Çiçek Yüksel'i bıçak darbeleriyle olay yerinde öldürürken babasını ağır yaraladı. Daha sonra kız kardeşlerine saldırarak onları da birkaç yerinden yaraladı.

BABA HASTANE OĞLU HAPİSHANEYE

Yaralı halde pes etmeyip, harekete geçen kız kardeşler, ani davranarak saldırganın elindeki bıçağı aldı ve babaları ile saklanan iki küçük kardeşin hayatını kurtardı.

Kız kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Dehşet saçan Reşit Yüksel'in 'Bana küfretti' diye saldırdığı baba ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Cani evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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