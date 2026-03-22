Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesinin feryadı yürek burktu! Epilepsi hastası Oğuz evde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Annesinin feryadı yürek burktu! Epilepsi hastası Oğuz evde ölü bulundu

        Antalya'da sabah saatlerinde evden çıkan baba ve kardeşi, öğle saatlerinde döndüklerinde epilepsi hastası Oğuz Demiralay'ı yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Demiralay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme başlatıldı. Acı haberi alan annenin feryadı yürek burktu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 17:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annenin feryadı yürekleri dağladı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya’da epilepsi hastası Oğuz Demiralay (34), evinde ölü bulundu. Acı haberi alan annesi, ölen annesini kastederek, “Anacığım kalk torunun geliyor" diyerek feryat etti.

        EVDEN ÇIKTILAR

        DHA'daki habere göre olay; saat 13.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Epilepsi hastası oğlu Oğuz ile yaşayan Mustafa Demiralay, sabah saatlerinde diğer oğlu Veli ile birlikte evden çıktı.

        YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        Öğle saatlerinde eve gelen baba ile oğlu, Oğuz Demiralay’ı yatağında hareketsiz halde buldu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Durumun bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Oğuz Demiralay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Ölümün şüpheli bulunması üzerine çağırılan olay yeri inceleme ekibi, çalışma başlattı.

        "ANACIM KALK, TORUNUN GELİYOR" FERYADI

        Acı haberi alarak eve gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunu görmek için içeri girmek isteyen kadın fenalaştı. Gözyaşları içindeki anne ölen annesini kastedip, “Anacım kalk, torunun geliyor. Allah’ım benim canımı alsaydın da oğlum yaşasaydı. İçim acıyor. Mesajıma cevap vermedi. ‘Nefes alamıyorum’ deseydin uçar gelirdim kuzum" diyerek feryat etti.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Oğuz Demiralay’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
