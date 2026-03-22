Annesinin feryadı yürek burktu! Epilepsi hastası Oğuz evde ölü bulundu
Antalya'da sabah saatlerinde evden çıkan baba ve kardeşi, öğle saatlerinde döndüklerinde epilepsi hastası Oğuz Demiralay'ı yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Demiralay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme başlatıldı. Acı haberi alan annenin feryadı yürek burktu
Antalya’da epilepsi hastası Oğuz Demiralay (34), evinde ölü bulundu. Acı haberi alan annesi, ölen annesini kastederek, “Anacığım kalk torunun geliyor" diyerek feryat etti.
EVDEN ÇIKTILAR
DHA'daki habere göre olay; saat 13.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Epilepsi hastası oğlu Oğuz ile yaşayan Mustafa Demiralay, sabah saatlerinde diğer oğlu Veli ile birlikte evden çıktı.
YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU
Öğle saatlerinde eve gelen baba ile oğlu, Oğuz Demiralay’ı yatağında hareketsiz halde buldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Oğuz Demiralay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Ölümün şüpheli bulunması üzerine çağırılan olay yeri inceleme ekibi, çalışma başlattı.
"ANACIM KALK, TORUNUN GELİYOR" FERYADI
Acı haberi alarak eve gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunu görmek için içeri girmek isteyen kadın fenalaştı. Gözyaşları içindeki anne ölen annesini kastedip, “Anacım kalk, torunun geliyor. Allah’ım benim canımı alsaydın da oğlum yaşasaydı. İçim acıyor. Mesajıma cevap vermedi. ‘Nefes alamıyorum’ deseydin uçar gelirdim kuzum" diyerek feryat etti.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Oğuz Demiralay’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.