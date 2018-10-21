Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangın, Antakya-İskenderun karayolu üzeri Kuyucak mevkiinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında meydana geldi. DHA'nın haberine göre; henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, fabrikada bulunan plastik ve tahta kasaların alev almasıyla kısa sürede büyüdü.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Öte yandan polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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