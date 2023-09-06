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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 10 film belli oldu

        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 10 film belli oldu

        60'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali 'Ulusal Uzun Metraj Yarışma' filmleri açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:12
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        Altın Portakal'ın adayları belirlendi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7 - 14 Ekim arasında düzenlenecek 60'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak ve Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluşacak 10 film belli oldu. Festivalin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 43 film başvurdu.

        SEÇİCİ KURUL KARAR VERDİ

        14 kategoride Altın Portakal Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

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        14 EKİM'DE BELİRLENECEK

        Demet Akbağ’ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibini belirleyecek. Ödüller 14 Ekim akşamı düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 60'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

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        10 FİLM YARIŞACAK

        'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’

        • 8x8... Kıvanç Sezer

        • Aniden... Melisa Önel

        • Beraber... Mete Gümürhan

        • Bildiğin Gibi Değil... Vuslat Saraçoğlu

        • Hayat... Zeki Demirkubuz

        • Kurban... İsmail Güneş

        • Son Hasat... Cemil Ağacıkoğlu

        • Tereddüt Çizgisi... Selman Nacar

        • Yurt... Nehir Tuna

        • Zamanımızın Bir Kahramanı... Miraç Atabey

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        #Antalya Film Festivali
        #Altın Portakal
        #Tereddüt Çizgisi
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