        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 kişi tutuklandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında 113 milyon lirayı aşkın kamu zararı tespit edilirken, diğer şüphelilerden 11'i serbest bırakıldı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:47
        Antalya'daki soruşturmada 14 tutuklama
        Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        34 İSME GÖZALTI

        DHA'daki habere göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında; aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        34 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin cezaevinde, 2’sinin yurt dışında olduğu bildirildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        BÖCEK DE YER ALIYOR

        Şüpheliler arasında, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için hastanede olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ANSET'in eski müdürü C.T. de yer alıyor.

        113 MİLYON 426 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

        'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

        14 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye getirilen 27 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan B., ANSET Müdürü Vahdet N., Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail O., Alper A., Göktuğ K., Hüseyin K., İlknur Ö., iş insanları Mehmet Okan K., Abdulkadir K., Levent Ş., İsa K., Aziz S., Cevdet M. ile Hatice V. tutuklandı.

        11 şüpheli serbest bırakıldı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

