Antalya Cuma namazı saati, cami ve mescitlerde Cuma namazlarını eda edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati öncesi Antalya il genelinde cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma saatinin gelmesiyle birlikte Antalya'da vatandaşlar hep birlikte saf tutup namazlarını kılacaklar. İşte, 14 Aralık Antalya cuma namaz vakitleri...

ANTALYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 14 ARALIK

Ellerin semaya çevrildiği bugünde en çok araştırılan konular arasında ise Cuma namazı saatleri var. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, 14 Aralık Antalya Cuma namazı saati ve Antalya haftalık namaz saatleri...

Antalya Cuma namazı saati: 12.58

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 14 Aralık 2018 Cuma 06:29 07:55 12:58 15:28 17:49 19:09 15 Aralık 2018 Cumartesi 06:30 07:56 12:58 15:28 17:49 19:10 16 Aralık 2018 Pazar 06:30 07:56 12:59 15:28 17:49 19:10 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:31 07:57 12:59 15:29 17:49 19:10 18 Aralık 2018 Salı 06:31 07:58 13:00 15:29 17:50 19:11 19 Aralık 2018 Çarşamba 06:32 07:58 13:00 15:29 17:50 19:11 20 Aralık 2018 Perşembe 06:33 07:59 13:01 15:30 17:51 19:11

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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