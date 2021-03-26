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Antalya cuma namazı saati kaçta? 26 Mart 2021 Antalya Cuma namazı saat kaçta okunacak?

Cuma namazı saatleri gündemde. 26 Mart Cuma günü Antalya'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Antalya Cuma namazı saatini araştırıyor. Antalya Cuma namazı kaçta kılınacak? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, Antalya cuma namazı saati kaçta? 26 Mart 2021 Antalya Cuma namazı saat kaçta okunacak? İşte Antalya namaz vakitleri...

Antalya cuma namazı saati kaçta? 26 Mart 2021 Antalya Cuma namazı saat kaçta okunacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cuma namazının korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi kaydıyla kılınabileceğini açıklamıştı. Ülke genelinde camilerde cuma namazı kılınabilecek. Antalya'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Antalya cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 29 Ocak 2021 Antalya cuma namazı saati

29 OCAK 2021 ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ

29 Ocak 2021 Antalya Cuma namazı saati: 13:15

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
26 Mart 2021 Cuma05:2506:4513:0816:3719:2120:36
27 Mart 2021 Cumartesi05:2306:4413:0816:3819:2220:37
28 Mart 2021 Pazar05:2206:4213:0716:3819:2320:38
29 Mart 2021 Pazartesi05:2006:4113:0716:3819:2420:39
30 Mart 2021 Salı05:1806:3913:0716:3919:2420:40
31 Mart 2021 Çarşamba05:1706:3813:0716:3919:2520:41
01 Nisan 2021 Perşembe05:1506:3613:0616:3919:2620:42

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Berat gecesi: Af ve mağfiret gecesi"

KADINLARIN NAMAZ KILIŞI İLE ERKEKLERİN NAMAZ KILIŞI AYNI MI?

Erkeklerle kadınların namaz kılış biçimlerinde birtakım farklılıklar vardır. Bu farklılıklar bazı rivayetlere ve sahabe uygulamasına dayanmaktadır. Namazlarda kadınların erkeklerden ayrıldığı hususlar şunlardır:

a) Kendi başlarına namaz kılacak erkekler, ezan okurlar, kâmet getirirler. Kadınlar ise ezan okumaz ve kâmet getirmezler.

b) İftitah (başlangıç) tekbirini alırken elleri kaldırmak sünnettir. Erkekler ellerini, başparmaklar kulak yumuşaklarına değecek şekilde kaldırırlar. Kadınlar ise el parmaklarının uçları omuzları hizasına gelecek kadar kaldırırlar.

c) Namazda erkekler, ellerini göbeklerinin altında bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine koyup sağ elleri ile sol bileklerini kavrarlar. Kadınlar ise ellerini göğüsleri üzerinde bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine halka yapmaksızın koyarlar.

d) Erkekler, rükû durumunda dizlerini dik ve sırtlarını düz tutarlar. Kadınlar ise sırtlarını erkekler gibi düz tutmazlar, biraz meyilli bulundururlar.

e) Erkekler, secdede kollarını ve uyluklarını karınlarından uzak tutarlar ve kollarını yere değdirmezler. Kadınlar ise, secdede karınlarını uyluklarına yapıştırıp kollarını yanlarına temas ettirirler.

f) Tahiyyâta oturuşta ve secde aralarında erkekler sol ayaklarını sağa doğru yatırarak üzerlerine otururlar ve sağ ayaklarının parmak uçlarını kıbleye doğru dikerler. Kadınlar ise, ayaklarını sağ taraflarına yatık bulundurarak yere otururlar.

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