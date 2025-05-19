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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da 30 metrelik falezlerden denize tehlikeli atlayış | Son dakika haberleri

        Antalya'da 30 metrelik falezlerden denize tehlikeli atlayış

        Antalya Konyaaltı sahilinde 30 metre yükseklikteki falezlerden atlayan bir kişi denize sırt üstü çakılınca hareketsiz kaldı. Arkadaşları yardımına yetişirken, gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:23
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        Falezlerden ölümüne atlayış!
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        Antalya Konyaaltı sahilinde 30 metrelik falezlere çıkan genç, denize tehlikeli atlayış gerçekleştirdi. Sırt üstü suya çakılınca hareketsiz kalıp arkadaşları tarafından denizden çıkarılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Denize giren gruptan biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıktı. Atlayış öncesi uzun süre hazırlanan genç, arkadaşlarının ısrarı ve tezahüratı eşliğinde kendini denize bıraktı. Sırt üstü suya çarpan bu kişi, çarpmanın etkisiyle kısa süre sonra denizde hareketsiz kaldı.

        Durumu fark eden arkadaşları hemen yardıma koştu. Sudan çıkarılan genç, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı. O sırada bazı kişiler “Ambulans çağırın" diye bağırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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