Antalya'da 30 metrelik falezlerden denize tehlikeli atlayış

Antalya Konyaaltı sahilinde 30 metrelik falezlere çıkan genç, denize tehlikeli atlayış gerçekleştirdi. Sırt üstü suya çakılınca hareketsiz kalıp arkadaşları tarafından denizden çıkarılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Denize giren gruptan biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıktı. Atlayış öncesi uzun süre hazırlanan genç, arkadaşlarının ısrarı ve tezahüratı eşliğinde kendini denize bıraktı. Sırt üstü suya çarpan bu kişi, çarpmanın etkisiyle kısa süre sonra denizde hareketsiz kaldı.

Durumu fark eden arkadaşları hemen yardıma koştu. Sudan çıkarılan genç, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı. O sırada bazı kişiler “Ambulans çağırın" diye bağırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.