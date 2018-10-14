Yalnız yaşayan Aynur Öz, dün akşam saatlerinde döndüğü evinin alt katındaki samanlığın ışığının yanık olduğunu fark etti. Işığı söndürmek için içeri giren kadın, İ.A. ile karşılaştı. Alkollü olduğu öne sürülen İ.A.'nın saldırmaya kalkıştığı kadın, koşarak üst kattaki eve girip kurtulmaya çalıştı.



Demir kapının pencerelerini kırıp eve giren İ.A., elindeki bıçakla yaşlı kadını kovalamaya başladı. Aynur Öz'ün çığlıklarını duyan komşusu eve gelerek kadını kurtarırken, etkisiz hale getirilen İ.A. ise olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aynur Öz, saldırgandan şikayetçi olurken, jandarmanın karakola götürdüğü İ.A.'nın 'hırsızlık' suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. İfadesinin ardından İ.A. serbest bırakıldı.



Can ve mal güvenliğinin olmadığını söyleyen Aynur Öz ise saldırganın tutuklanmasını ve ceza almasını talep etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ