Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
Antalya'da, 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in yurt dışındaki ailesi, kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Genç kadın evinde cansız halde bulundu. Vücudunda morluklar tespit edildi. Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., gözaltına alındı
Antalya'da olay, Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AA'daki habere göre ihbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi. Gökalp'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA
Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.