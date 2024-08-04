Antalya'da denize giren çocuk boğuldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Topçam mesire alanına ailesi ile pikniğe giden 17 yaşındaki Sefa T. denize girdi.

Yüzme bilmediği öğrenilen Sefa T. bir süre sonra gözden kayboldu.

Kıyıdan 30 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz şekilde yatan Sefa T. cankurtaran tarafından kıyıya çıkarıldı.

Çocuğa, cankurtaran ve o sırada izinli olan sağlık çalışanları tarafından kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.