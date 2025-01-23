Antalya'da Erzurum Günleri

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) üye devletleri tarafından 2025 yılının Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un yöresel lezzetleri ve kültürü Antalya'da tanıtılıyor.

Antalya Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenen ve Erzurum Valiliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Antalya'daki 3'üncü Erzurum Günleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyarete açtı. Fuarın ilk gününde Antalya'da yaşayanlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Odun ateşinde pişirilen Erzurum cağ kebapları ve kadayıf dolmaları yenildi. Erzurum Günlerinin ilk gününde ziyaretçiler arasından seçilen 4 vatandaş Erzurum Cağ Kebabı yeme yarışmasına katıldı.

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Organize edilen en hızlı cağ kebaplarını bitiren yarışmacıya Oltu taşından yapılan tespih hediye edildi.

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Erzurum kültürünün yansıtıldığı stantlarda tespih ustaları hem canlı performanslar yaparak vatandaşlara Oltu taşının özelliklerini anlatıyor hem de el işlemeli tespih koleksiyonlarını sergiliyor.

Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Antalyalı vatandaşların fuara ilgi gösterdiklerini belirterek, "Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında bugün Antalya'dayız. Erzurum'un dadaş kültürünü Antalya'ya tanıtmaya geldik. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı başkenti seçilmişti. 26 Ocak Pazar akşamına kadar Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. Tüm Antalyalıları buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Antalya Erzurumlular Derneği Genel Başkanı Nihat Öztürk ise "Erzurumlular Derneği olarak Erzurum'un sıcak insanlarını, yöresel lezzetlerini ve dadaşlar diyarının eşsiz kültürünü getirdik. Antalya'da yaşayan hemşehrilerimizi komşularıyla birlikte buraya davet ediyorum" dedi.

Erzurum'un yöresel lezzetlerinden cağ kebabı, göğermiş çeçil peyniri, balı, İspir ve Hınıs kuru fasulyesi, Oltu taşından tespihler ustasından canlı performansları ile Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Erzurum Tanıtım Günleri, 26 Ocak Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.