Antalya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi

Sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.

CADDELERDEN TAŞTI

Rüzgarın da etkili olduğu Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu.

Sağanak ve rüzgara rağmen sahil bandında bazı turistlerin bebek arabalarıyla yürüyüş yapmaları dikkati çekti.

Yarın sağanak ve rüzgarın etkisini arttıracağı belirtilen kentte, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.