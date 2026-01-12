Habertürk
        Antalya'da girdikleri mağarada hurda otomobille karşılaştılar

        Antalya'da girdikleri mağarada hurda otomobille karşılaştılar

        Antalya'da ekstrem spor videoları çeken 25 yaşındaki sosyal medya ünlüsü Ozan Kuşçu, İbradı ilçesinde iniş yaptıkları mağarada, çürümeye başlayan bir otomobille karşılaştı. Aracı görünce büyük şaşkınlık yaşayan Kuşçu, o anları kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:13
        Girdikleri mağarada karşılaştılar
        Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı.

        Ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çeken Kuşçu, İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'nde bulunan ve Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (HÜMAK) tarafından yaklaşık 5 yıl önce keşfedilen mağaraya inmek istedi.

        Profesyonel dağcı Bekir Çeliker ile birlikte bölgeye giden Kuşçu, mağaranın bulunduğu yere ulaştıklarında derinliğini ölçmek için taş attı.

        Metal sesi duyan ikili hazırlanarak mağaraya iniş yaptı. Mağaraya inip kafa lambalarını yakan ikili, bir hurda otomobil ile karşılaştı.

        Yol ile ulaşımın olmadığı mağaraya aracın nasıl düştüğüne anlam veremeyen ikili, o anları ise kaydetti.

        Aracı görünce şaşkınlık yaşadığını söyleyen Ozan Kuşçu, "Mağarayı keşfetmek için girmiştik. İçerisine atılmış bir araç gördük. Aracın içinde bebek bezleri, hayvan kemikleri, kadın cüzdanı gibi şeylerle karşılaştık. Mağaraya iniş ve çıkışımız yaklaşık 4 saat sürdü. Mağara belli bir yerden sonra tıkanıyor, o bölümüne girmedik. Mağarada arabayı ilk görünce korktum. Acaba birileri mi düştü, diye düşündük. Sadece hayvan kemiklerini gördük" dedi.

        İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen profesyonel dağcı Bekir Çeliker de "Burası dikey bir mağaraydı. Kolay inilip çıkılabilecek bir yer değil. 45 metre kadar ip inişi yaptık. İçi yağmurlarla birlikte toprak dolmuş. İnmesinden ziyade mağaradan çıkması çok daha zordu. Öncesinde derinliği anlayabilmek bir taş attık ve metal sesi geldi.

        İnerken mağarada bir araçla karşılaştık. İlk görünce çok şaşırdık. Araç hurda haline gelmiş. Mağarada bugüne kadar birçok şey ile karşılaştım ancak ilk defa bir araba ile karşılaştım. Bölgedeki insanlara sorduğumuzda böyle bir şey duymadıklarını söylediler. Mağaranın etrafında yol bile yok. O araç oraya nasıl geldi anlamadık" diye konuştu.

        Türkiye'nin birçok bölgesinde 38 yıldır hem bilimsel hem de eğitim amaçlı mağara araştırmaları yapan HÜMAK'ın, Murat 124 marka otomobili tespitinden sonra mağaraya, Arabalı Mağarası ismi verilmişti. Öte yandan topluluk, mağaraya ara istasyon kurulmadan inilmesi ve ipin sürtünmeye açık bırakılması gibi uygulamaların mağaracılık açısından ciddi güvenlik riskleri barındırdığı uyarısında bulundu.

