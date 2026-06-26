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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da hortum! Tenteler savruldu! | Son dakika haberleri

        Antalya'da hortum! Tenteler savruldu!

        Antalya'da meydana gelen hortum korku dolu anlara yol açtı. Olayda bir iş yerinde hortum nedeniyle yerinden sökülen tenteler müşterilerin üzerine savruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        Antalya'da hortum! Tenteler savruldu!

        Antalya'nın Serik ilçesinde aniden başlayan hortum sebebiyle iş yerinin tenteleri ve şemsiyeleri müşterilerin üzerine savruldu.

        AA'da yer alan habere göre Çandır Mahallesi'nde çıkan hortum, şiddetli rüzgarın etkisiyle iş yerine ait tente ve şemsiyeleri yerinden sökerek müşterilerin bulunduğu alana savurdu.

        Tentenin altında kalan kişi, çevredeki esnafın ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişinin tedaviye ihtiyaç duymadığı belirtildi. Yaklaşık 30 saniye boyunca etkili olan hortum nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi.

        Hortumun etkili olduğu anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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