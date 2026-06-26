Antalya'da hortum! Tenteler savruldu!

Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri: Nevşehir ve Keçiören belediye başkanları AK Parti'ye geçti, Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider, Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede tokalaştı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.NEVŞEHİR VE KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLARI AK PARTİ'YE GEÇTİCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyo... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.NEVŞEHİR VE KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLARI AK PARTİ'YE GEÇTİCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyorum." diyen Erdoğan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a AK Parti rozetini taktı.TRUMP: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAYGIN BİR LİDERABD Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı" gideceğini söyledi. Trump, sözlerine "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika." şeklinde devam etti. Jet motoru ve F-35 sorusuna da yanıt veren Trump "Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek) onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" dedi. MSB'DEN KIBRIS VE PATRIOT AÇIKLAMASIMSB'den yapılan haftalık basın açıklamasında "Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumu değişmemiştir; Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim kabul edilemez." denildi. PATRIOT sistemiyle ilgili de bilgi verilen açıklamada "Almanya'ya ait bir PATRIOT sistemi Malatya Kürecik'e konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026'da görevi ABD PATRIOT sisteminden devralmıştır" ifadeleri kullanıldı.KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL CENAZEDE TOKALAŞTICHP gündemine bakalım... Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. Törende Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü.SEFERİHİSAR VE BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINDASeferihisar Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen 3'üncü dalga operasyonda; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Adaletin eksiksiz tecelli etmesi için yaşanan gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.12. YARGI PAKETİ'NE KOMİSYONDAN ONAY: IBAN DÜZENLEMESİ EKLENDİBir süredir beklenen 12. Yargı Paketi, Meclis'teki Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle miras kalan taşınmazların satışından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, duruşma sürelerinden bilirkişi uygulamalarına kadar birçok alanda düzenlemeye gidildi. Komisyonda ayrıca, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve banka hesabını kullandıran kişilere yönelik ceza indirimi düzenlemesi de kabul edildi.BAKAN GÜRLEK: 75 İLİMİZDE 638 FAİLİ MEÇHUL DOSYA İLE İLGİLENİYORUZÖte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 16 dosyada 19 cinayetin çözüldüğünü, 75 ilde ise 638 dosyanın yeniden değerlendirmeye alındığını duyurdu.VENEZUELA'DA 7,5 VE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREMVenezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Felakette en az 164 kişinin yaşamını yitirdiği, 971 kişinin de yaralandığını bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe edildiyor. Trump ise ABD'nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.TÜİK AÇIKLADI: EN ÇOK HANGİ NEDENLERLE CAN KAYBI YAŞANDI?TÜİK, 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2025'te hayatını kaybedenlerin sayısı 491 bin 684 olarak belirlendi. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. A MİLLİ TAKIM TESELLİ PEŞİNDEDünya Kupası'nda D Grubu'nun son hafta maçında A Milli Takımımız, yarın sabah saat 5'te ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, organizasyona sıfır puanla son sırada veda ederken FIFA Dünya sıralamasında 32. basamağa düştü. ABD maçının da mağlubiyetle sonuçlanması durumunda milliler 36. sıraya kadar gerileyebilir. ZEYNEP SÖNMEZ, EASTBOURNE AÇIK'A ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİMilli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen Eastbourne Açık'ta çeyrek finalde elendi. Daha Az Göster