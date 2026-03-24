Antalya'da inşaat malzemesi deposu yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depo çıkan yangında küle döndü. Park halindeki midibüs de kısmen zarar gördü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Serik ilçesi Orta Mahalle Cumali yolu üzerinde faaliyette bulunan inşaat malzemesi satışı yapan firmanın deposunda sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bir vatandaş önce 112'yi ardından da iş yeri sahibini bilgilendirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, depoda bulunan inşaat malzemeleri küle döndü.

20 MİLYON TL ZARAR OLUŞTUĞU ÖĞRENİLDİ

Deponun arka kısmında park halinde bulunan servis midibüsü yangından kısmen zaman zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürürken, depoda oluşan yangın nedeniyle yaklaşık 20 milyon TL zarar oluştuğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı