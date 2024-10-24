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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da kahve zinciri şubesine saldırı | Son dakika haberleri

        Antalya'da kahve zinciri şubesine saldırı

        Antalya'da bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 03:32 Güncelleme: 24.10.2024 - 03:37
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        Antalya'da kahve zinciri şubesine saldırı
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        Antalya Muratpaşa'da, Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş kattaki kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

        Saldırı sonrası kapı girişinde çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

        AA'nın haberine göre; olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #Muratpaşa
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