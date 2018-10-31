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Okul polisine de hakaretler yağdırdı
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Antalya'da kızların kavgası dehşete düşürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ölümüne kavga eden 2 kızın görüntüleri dehşete düşürdü. Darp sebebiyle yaralanan öğrenci, hastanede tedavi olduktan sonra kendisini döven kız hakkında şikayetçi oldu.

31.10.2018 - 13:10 | Güncelleme: İHA

Manavgat’ta 1’i öğrenci 2 kızın ölümüne kavgası kameralara yansıdı. İddiaya göre, aynı mahallede komşu oldukları bildirilen B.Ş. ve H.Y., okullar bölgesinde Atatürk Kültür Merkezi otoparkında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Ş. bir anda H.Y.’yi saçlarından tutup yere savururken, yanlarında bulunan diğer arkadaşlarının engellemesine rağmen onları da ittikten sonra yerde yatan H.Y.’nin saçlarından tutarak kafasını defalarca yere vurdu. Yaklaşık 1 dakika süren tekme tokat kavganın ardından H.Y. yerde kıvranırken B.Ş. hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.



Olayın ardından H.Y.’nin ilk olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı, ardından da babasıyla birlikte polis karakoluna giderek şikayetçi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan, H.Y.’yi dövdüğü belirtilen B.Ş.’nin olay yerine gelen okul polisine küfür ve hakaretler yağdırdığı, okul polisinin de kendisinden şikayetçi olduğu bildirildi.

 

 

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 8 dakika önce
    kadin kadina siddet nasil bir silogan yapcaklar acaba
  • Misafir 18 dakika önce
    Bir insana bu yapılmaz dişi maganda.
  • Misafir 39 dakika önce
    Üç hafta Türkiye ziyaretinde ne kavgalar gördüm,kimseye söylemdim burada
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