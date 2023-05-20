Antalya'da koca dehşeti! Eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Daha önce uzaklaştırması olan ancak bir süre önce eşiyle barışan Metin Sümer, eşi Ceylan Sümer ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Sümer, ekmek bıçağıyla dört çocuk annesi eşi Ceylan Sümer'i boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı.

YAKINLARINI ARAYARAK EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Bağrışmalar üzerine çocuklar balkona kaçarak yardım isterken, Metin Sümer ise yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Çocukların çığlıkları ile apartmana koşan komşular, Ceylan Sümer'i kanlar içerisinde odada gördü. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ceylan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi koca Metin Sümer ise, polis ekiplerine teslim olurken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemleri ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cinayet anında evde çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocuklarının da bulunduğu öğrenilirken, çocuklar polis ekipleri tarafından korumaya alındı. Ayrıca, Metin Sümer'in olay yerine gelen babası R.S. de ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.