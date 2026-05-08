Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Antalya'da TÜDAV'ın deniz ekosistemi araştırması | Son dakika haberleri

        Antalya'da "Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi" ile deniz ekosistemi araştırılıyor

        Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi" kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz'de deniz ekosistemine yönelik bilimsel araştırma gerçekleştiriliyor. TÜDAV Bilim Danışmanı Destan Öztürk, İstanbul'dan başladıkları proje kapsamında şu anda Kaş'ta çalışma yürüttüklerini söyledi. Isınan denizlerin birçok canlı türünü etkilediğini belirten Öztürk, farklı denizlerden gelen bazı türlerin Türkiye sularına uyum sağlayarak yaşamaya başladığını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 12:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi" kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz'de deniz ekosistemine yönelik bilimsel araştırma gerçekleştiriliyor.

        2

        TÜDAV Bilim Danışmanı Destan Öztürk, İstanbul'dan başladıkları proje kapsamında şu anda Kaş'ta çalışma yürüttüklerini söyledi. Deniz memelilerinden deniz çayırlarına, pinalardan deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğuna kadar birçok alanda araştırma yaptıklarını belirten Öztürk, deniz kirliliği başta olmak üzere farklı parametrelerin uzman ekiplerce incelendiğini kaydetti. Öztürk, deniz suyu sıcaklığı, akıntı, dalga, tuzluluk, oksijen, verilerin kaydedildiğini, su bulanıklığı ve görünürlüğüne ilişkin ölçümler yapıldığını dile getirdi. Dalışlarla deniz suyu örnekleri toplandığını belirten Öztürk, mikroplastik ve deniz anası araştırmaları için farklı ağ sistemlerinin kullanıldığını ifade etti.

        3

        Bölgede yürüttükleri çalışma kapsamında akustik dinleme çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Öztürk, "Denize indirilen hidrofonlarla hem kayıt alıyor hem de bölgede deniz memelisi bulunup bulunmadığını tespit ediyoruz. Eğer bir canlıyı duyabilirsek cihazı hemen indirip dinleme yapıyoruz" dedi.

        Balina, yunus, deniz kaplumbağası ve deniz kuşlarına yönelik gözlem çalışmalarının devam ettiğini aktaran Öztürk, dalışlarda özellikle deniz çayırları ve pinalar gibi hassas ve koruma altındaki türlerin incelendiğini kaydetti.

        4

        Isınan denizlerin birçok canlı türünü etkilediğini belirten Öztürk, farklı denizlerden gelen bazı türlerin Türkiye sularına uyum sağlayarak yaşamaya başladığını ifade etti. Denizanasının bu türlerin başında geldiğini kaydeden Öztürk "Oldukça güzel canlılar olmalarına rağmen insanlarla temas etmeleri durumunda yakıcı ve zararlı sonuçlara neden olabiliyorlar. Bu denizanası izleme programı sayesinde de bu canlıların nerede ve ne zaman görüldüğüne ilişkin önemli veriler elde ediyoruz" diye konuştu.

        5

        TÜDAV Bilim Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Türkozan da proje kapsamında deniz kaplumbağaları üzerine çalışma yürüttüklerini söyledi. Deniz kaplumbağalarını Çeşme kıyılarından Kaş'a kadar izlediklerini belirten Türkozan, mayıs ayı itibarıyla deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlayacağını ifade etti.

        6

        Türkozan, temel amaçlarının deniz kaplumbağalarının çiftleşme bölgelerini tespit etmek olduğunu ayrıca deniz çayırları ile deniz kaplumbağaları arasındaki ilişkiyi de gözlemlediklerini anlatarak, "Akdeniz'de 30 yılı aşkın süredir yürütülen bilimsel çalışmalar ve koruma faaliyetleri sayesinde deniz kaplumbağası popülasyonlarında önemli artış yaşandı. Yuva sayılarında iki ila üç kat artış gözlemledik" diye konuştu.

        7

        Koruma çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini ifade eden Türkozan, özellikle caretta caretta türünde popülasyon artışı görüldüğünü dile getirdi.

        8

        TÜDAV Su Bilimleri Mühendisi Onur Akyüz ise deniz çayırı alanlarının Türkiye'nin önemli biyoçeşitlilik zenginliklerinden olduğunu söyledi.

        9

        Deniz çayırlarının korunması ve düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini belirten Akyüz, bu alanların oksijen üretimi, karbon depolama, kıyı erozyonunu önleme ve canlılara yaşam alanı oluşturma gibi önemli işlevler üstlendiğini anlattı.

        10

        Akyüz, deniz çayırlarının ahtapotlar, küçük kabuklular ve deniz kaplumbağaları için beslenme alanı oluşturduğunu, aynı zamanda birçok canlı ve balık türü için yumurtlama alanı olarak kabul edildiğini ifade etti.

        11

        Teknelerin çapalama faaliyetleri, kirlilik, iklim değişikliği ve yabancı türlerin deniz çayırları üzerinde tehdit oluşturduğunu vurgulayan Akyüz, TÜDAV'ın İstanbul'dan Antalya'ya 110 istasyonda deniz çayırlarının yayılımı ve sağlığına ilişkin gözlem çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

        KAĞITHANE'de kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Rüzgar Eser'in eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Eser'in, "Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek" dediği anlar yer aldı.(DH...
        #antalya haberleri
        #deniz ekosistemi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!