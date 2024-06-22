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        Haberler Gündem Antalya-Fethiye-Burdur kara yolunda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı

        Antalya-Fethiye-Burdur kara yolunda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı

        Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler, Antalya-Fethiye-Burdur kara yolu ile Ankara ve diğer illeri bağlayan yollarda akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 18:40 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:40
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        Bayram dönüşü yoğunluğu başladı
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        Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine veya tatil beldelerine gidenlerin dönüş yolculuğu başladı.

        Özellikle Antalya-Burdur ve Fethiye-Burdur yolunda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor. Burdur'dan geçen kara yolunun Isparta, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Dönüş yolunda olan yolcuların ve sürücülerin güvenliği için kent genelinde alınan tedbirler ve denetimler sürüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

        Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin yanı sıra Karayolları 134. Şubesi Şefliği ekipleri de Burdur'daki akıcı yoğun trafiği zaman zaman havadan görüntüleyerek yollarda olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını kontrol ediyor.

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        #Fethiye
        #bayram dönüşü
        #haberler
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