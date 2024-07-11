Antalya'da kaza, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşına ait otomobille, cankurtaran olarak çalıştığı 5 yıldızlı otele gitmek için yola çıkan Batuhan Aytar (28), virajda İbrahim Kıyak'ın kullandığı tur midibüsünü sollamak istedi.

KARŞI YÖNDEN GELEN OTOBÜSLE ÇARPIŞTI DHA'da yer alan habere göre ancak bu sırada Aytar'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Uzuntaş yönetimindeki, Alman turistlerin bulunduğu otobüsle çarpıştı.

SAVRULUP SOLLADIĞI MİNİBÜSÜ DE VURDU Savrulup geldiği istikamete dönen otomobil, solladığı midibüsle kafa kafaya çarpışarak, yoldan çıktı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ Emniyet kemeri takılı olmayan Batuhan Aytar, otomobilin ön camından fırlayarak midibüse çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batuhan Aytar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemenin ardından Aytar’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tur otobüsünde bulunan ve yara almadan kurtulan turistler başka bir otobüsle otellerine gönderildi.

"ARAÇTAN ÇIKIP BENİM ARACA VURDU" Kazaya karışan midibüsün şoförü İbrahim Kıyak, "Viraja geldiğimizde beni hızlı bir şekilde solladı. Karşıdan da otobüs gelince duramadı. Sonra otomobili yola tutturamadı. Önce otobüse, sonra kullandığım midibüse vurdu. Sonra otomobilin camından çıkıp benim araca vurdu ve yan tarafa düştü" dedi.