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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!

        Antalya'da, virajda hatalı sollama yapan 28 yaşındaki Batuhan Aytar'ın kullandığı otomobil, önce karşı yönden gelen tur otobüsüyle, ardından solladığı midibüsle çarpıştı. Cankurtaranlık yapan ve emniyet kemeri takılı olmayan Aytar, ön camdan fırlayıp yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 08:17 Güncelleme: 11.07.2024 - 08:17
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        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
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        Antalya'da kaza, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşına ait otomobille, cankurtaran olarak çalıştığı 5 yıldızlı otele gitmek için yola çıkan Batuhan Aytar (28), virajda İbrahim Kıyak'ın kullandığı tur midibüsünü sollamak istedi.

        KARŞI YÖNDEN GELEN OTOBÜSLE ÇARPIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre ancak bu sırada Aytar'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Uzuntaş yönetimindeki, Alman turistlerin bulunduğu otobüsle çarpıştı.

        SAVRULUP SOLLADIĞI MİNİBÜSÜ DE VURDU

        Savrulup geldiği istikamete dönen otomobil, solladığı midibüsle kafa kafaya çarpışarak, yoldan çıktı.

        EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ

        Emniyet kemeri takılı olmayan Batuhan Aytar, otomobilin ön camından fırlayarak midibüse çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batuhan Aytar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemenin ardından Aytar’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tur otobüsünde bulunan ve yara almadan kurtulan turistler başka bir otobüsle otellerine gönderildi.

        "ARAÇTAN ÇIKIP BENİM ARACA VURDU"

        Kazaya karışan midibüsün şoförü İbrahim Kıyak, "Viraja geldiğimizde beni hızlı bir şekilde solladı. Karşıdan da otobüs gelince duramadı. Sonra otomobili yola tutturamadı. Önce otobüse, sonra kullandığım midibüse vurdu. Sonra otomobilin camından çıkıp benim araca vurdu ve yan tarafa düştü" dedi.

        OLAY YERİNE GELİRKEN KAZA YAPTI

        Bu arada, kaza yapanlardan birinin akrabası olduğu öğrenilen Berkant Kaya (22) kullandığı motosikletle olay yerine gelirken Fatma Akdeniz (36) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        Başında kaskı olmayan Kaya yaralandı. Berkant Kaya, sağlık ekiplerini beklerken çevredekilere, "Teyzemin eşi kaza yapmış, durumu iyi mi?" diye sordu. Berkant Kaya'nın elinden cep telefonunu bırakmadığı görüldü. Sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülen Kaya'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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