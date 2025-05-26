Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı! Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Olayda A. Tolaman adlı kişi, bir süredir sorunlar yaşadığı oğlu 25 yaşındaki Barış Tolaman ile evlerinin yakınındaki boş bir alanda buluştu. Bu sırada çıkan tartışmada ise Tolaman, oğlunu defalarca bıçaklayıp öldürdü. Cinayet bıçağını gömen zanlı, aynı sokaktaki evinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:11 facebook

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